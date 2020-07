Carenza idrica a Ionadi, dal consigliere Gullì aspre critiche all’Amministrazione

“Con il caldo estivo – mette il dito nella piaga il consigliere comunale di Ionadi Rosamaria Gullì, ex vice sindaco e ora in rottura con la maggioranza – torna il problema della carenza idrica e con questo purtroppo anche una sorta di caccia ‘all’untore’ o meglio allo ‘sprecone’ e magari pure con allaccio abusivo, visti i toni del comunicato del sindaco Arena che annuncia controlli serrati nei confronti della cittadinanza, sebbene l’ufficio di Polizia Municipale sia fortemente sottodimensionato.

Premesso che la lotta agli sprechi di acqua, così come la lotta agli allacci abusivi e quindi all’evasione è sacrosanta, non si può pensare di risolvere o tamponare il problema dando la caccia a chi annaffia l’orto. Quello della carenza idrica è un problema ciclico che si fa più critico durante i mesi estivi quando il consumo d’acqua è maggiore. Come annunciato sulla stampa dal sindaco e dall’assessore ai Lavori pubblici Prestia (si parla, tra gli altri, di sostituzione di un elettropompa di un pozzo idrico in disuso da decenni, ma senza specificare in quale zona del territorio) sono partiti i lavori e gli interventi sulle reti idriche nell’ambito del progetto di ingegnerizzazione, da una parte necessari per ottimizzare il servizio idrico, ma non sono sufficienti per fronteggiare il maggior consumo d’acqua senza intervenire sulla causa principale di spreco di acqua ovvero le perdite nelle reti idriche perché queste incidono sulle quantità di acqua che si preleva dall’ambiente e quindi sui costi di gestione”. “Sicuramente nella frazione Vena, dove c’è un aumento costante della popolazione residente, e quindi più domanda, la situazione – riflette il consigliere Gullì – dovrebbe migliorare dal momento che è stato realizzato un pozzo idrico in località Petrantonata ( forse troppo vicino alla discarica interrata in località Capramorta?) e in cantiere ce ne dovrebbe essere un altro, secondo quanto riportato sulla stampa, il tutto completato dallo studio e ricerca delle perdite sulla rete idrica della frazione. Quindi questa parte di territorio dovrebbe essere autosufficiente e rispondere ai disagi registrati in questi anni. Lo stesso non si può dire di Ionadi capoluogo e della frazione Nao che anche in questi giorni stanno soffrendo della carenza idrica. Infatti ha allarmato i residenti il fatto che anche le zone basse del paese siano rimasti con i rubinetti a secco, cosa mai successa. Eppure, da quanto si apprende, il sindaco rassicura che non ci sono guasti! Ma quante volte è scattato il quadro elettrico a fontana vecchia a Ionadi con spegnimento della pompa di sollevamento e la gente è rimasta senz’acqua per diversi giorni prima che ritornasse tutto a regime, come io stessa ho potuto constatare durante questi tre anni sul campo! Perciò la colpa è solo o anche di chi annaffia? Quindi la colpa sarebbe il troppo consumo e l’acqua non basta? Devo ricordare che la popolazione residente a Ionadi e Nao è la stessa con un lieve incremento d’estate quando si aprono le seconde case”. “Non solo d’estate, ma anche d’inverno, si riscontra un problema di insufficienza idrica perché le zone alte del paese – ricostruisce il consigliere comunale – si approvvigionano grazie alle proprie cisterne dotate di autoclave. Conoscendo questa problematica, come mai allora non si è parlato di realizzare altri pozzi a Ionadi o a Nao dal momento che l’acqua non basta (le falde delle sorgenti si sono abbassate in questi anni e i due pozzi a Caravizzi e a Contura non sono più sufficienti al fabbisogno idrico secondo quanto ammesso dallo stesso gestore delle reti ). Perché Ionadi e Nao non sono state interessate da ‘analisi della rete’ ( nulla risulta dall’Albo Pretorio) per localizzare le perdite, anche di minima entità, che d’altronde si verificano di continuo nelle condotte ormai vetuste risalenti agli anni ’60 con tubazioni di allaccio realizzate con materiali non più idonei? Non si contano più le riparazioni della ditta nei punti di rottura della condotta idrica, anche più volte sullo stesso punto perché a causa della forte pressione la tubazione si rompe a valle o monte del ‘rattoppo’, e via così fino alla prossima perdita e riparazione. Questo non è forse uno spreco d’acqua? Eppure, il progetto di ingegnerizzazione, per il quale al Comune di Ionadi sono stati finanziati 350 mila euro, prevede proprio la riduzione delle perdite sul territorio, lavori di manutenzione su rete idrica esistente, quindi anche sostituzione di tratti non funzionanti o ammalorati”. “Auspico – conclude Rosamaria Gullì – che si presti la dovuta attenzione anche al capoluogo e alla frazione di Nao per dare risposte ai cittadini e non solo ammonimenti”.