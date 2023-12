Carenza idrica a Fabrizia, Fazio: “Condotte ammalorate, tecnici a lavoro. A breve torna l’acqua”

“Stamane ho avuto un incontro presso la sede Sorical di Catanzaro con il dirigente generale Giuseppe Sorrentino il quale ha preso impegni personalmente promettendo che, subito dopo le feste, manderà una squadra per la sostituzione di 500 metri di condotta ammalorata. Inoltre, viste le tre perdite riscontrate nei giorni scorsi, ulteriori tecnici da stamattina si stanno adoperando per ripristinare la rete”.

Il sindaco Francesco Fazio fa il punto della situazione e comunica che “entro stasera sarà erogata acqua nei nostri serbatoi ed entro la giornata di domani l’acqua arriverà nelle nostre case”. Il primo cittadino sottolinea poi che “le nostre sorgenti hanno subito un calo del 70% anche per effetto della siccità” precisando che “mi sto adoperando con tutte le mie forze per risolvere il problema e mi scuso per i disagi creati in questi giorni”.

Fazio puntualizza che “la mancata erogazione dell’acqua non è dovuta a nessun ritardo di pagamento nei confronti di Sorical, bensì allo stato delle condutture che si sta provvedendo a ripristinare”.