Carenza di anestesisti provoca lo slittamento degli interventi non urgenti

Sono in sei e non bastano, nelle turnazioni di ogni giorno e ogni notte, a soddisfare le esigenze di una platea, quella della Piana di Gioia Tauro, che sfiora i 200 mila cittadini. La carenza di anestesisti in servizio presso l’unico ospedale della zona, quello di Polistena, sta arrecando notevoli disagi, al punto da provocare la mancata esecuzione degli interventi chirurgici, di ginecologia ed ortopedia prefissati ed indispensabili, ma non rientranti tra quelli urgenti. La preoccupazione dei residenti nell’area monta sempre di più come è inevitabile che sia di fronte agli slittamenti provocati dalla mancanza di personale sanitario specializzato.

Un vuoto che si acutizza nel particolare ambito dei medici anestesisti. Le liste d’attesa hanno raggiunto tempi intollerabili costringendo tanti a raggiungere altri presidi ospedalieri al di fuori dei confini regionali.