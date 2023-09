Cardinale, “vandalizzate” due opere d’arte: la condanna di Giosuè Costa

“È con un profondo senso di tristezza e indignazione che oggi denuncio un atto di vandalismo che ha danneggiato due opere d’arte straordinarie realizzate da due talentuosi artisti italiani, Giovanni Esposito (Quasirosso) e Francesco Caporale (Fra!), durante la seconda edizione dell’Art Festival ‘nTramenti, conclusa da poco”. Non usa mezzi termini l’esponente della maggioranza del Comune di Cardinale Giosuè Costa nel condannare un atto senza spiegazioni.

“Le loro opere, frutto di creatività e dedizione – sostiene l’amministratore – sono state oggetto di un atto vile, vandalizzate e firmate con il nome ‘gang e cardi’. Come cardinalese, come genitore, come figlio di questa comunità e come membro dell’Amministrazione locale, mi trovo di fronte a una sconfitta collettiva.

L’obiettivo del festival, ideato e diretto da ‘Calliope – Uno Sguardo sull’Arte’ con il sostegno dell’amministrazione comunale, era portare l’arte e la cultura nel cuore di Cardinale.

Abbiamo investito tutto noi stessi in questo progetto, sperando di creare uno spazio di bellezza e ispirazione per tutti. È profondamente doloroso assistere a queste ferite sociali, ma resteremo uniti e determinati”.

Il titolare della delega alla Cultura chiede “a tutti i cittadini di Cardinale di unirsi a noi nella condanna di questi atti vergognosi e nell’impegno per la difesa della nostra cultura e delle nostre opere d’arte. Non permetteremo che l’ignoranza e il vandalismo prevalgano sulla bellezza e la creatività. Continueremo a sostenere l’arte e a promuovere la cultura nella nostra comunità, più forti che mai. Insieme – conclude – possiamo proteggere ciò che rende Cardinale un luogo straordinario e da visitare”.