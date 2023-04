Cardinale, Salvi lancia il guanto della sfida a Staglianò: le liste

Da una parte gli amministratori uscenti, dall’altra una squadra che unisce volti nuovi con ex amministratori (tra cui l’ex sindaco Pino Marra). Può essere riassunta così la competizione elettorale di Cardinale dove in campo ci sono “Io partecipo”, la lista capeggiata dal sindaco uscente Danilo Staglianò, e “Siamo Cardinale”, lo schieramento guidato da Nicola Salvatore Salvi. Due schieramenti civici con al loro interno variegate sensibilità politiche che si sono avvicinate per elaborate e cercare di realizzare un programma per lo sviluppo del centro delle Preserre catanzaresi.

Di seguito le due liste:

Lista: “Siamo Cardinale”

Candidato a sindaco: Nicola Salvatore Salvi

Candidati a consigliere:

Silvana Alfieri in Zofrea Maria Catricalà detta Francesca Patrizia Paulina Ciccone in Daniele Claudio D’Amico Antonio Iezzi detto Toni Maria Teresa Mantello Giuseppe Marra detto Pino Vincenzo Grillo Eleonora Pelagi detta Pelaggi Ivan Posca

Lista: “Io partecipo”

Candidato a sindaco: “Io partecipo”

Candidati a consigliere: