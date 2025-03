Cardinale, organizzata una campagna di screening gratuito per la prevenzione del tumore al colon-retto

Lodevole iniziativa quella messa in campo dall’Amministrazione comunale di Cardinale in collaborazione con l’Avis di Chiaravalle Centrale e l’Asp di Catanzaro – Centro Screening Oncologici. Si tratta di una campagna di screening gratuito per la prevenzione del tumore al colon-retto, rivolta a tutti i cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

L’iniziativa avrà luogo il 20 marzo 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la sala consiliare del Comune di Cardinale. Durante l’evento verranno distribuiti gratuitamente i kit per il test del sangue occulto nelle feci. Un esame semplice ma fondamentale per la diagnosi precoce.

A supporto dell’iniziativa, saranno presenti medici del Centro Screening Oncologici, che forniranno ai partecipanti informazioni dettagliate sulla prevenzione e sulle corrette modalità di utilizzo del kit. La partecipazione è gratuita e non necessita di impegnativa medica. È possibile aderire dando comunicazione, entro il 18 marzo 2025, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cardinale al numero 0967 93051.