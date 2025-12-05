Cardinale, nominata la nuova Giunta: Maiolo vicesindaco e Cortese assessore

Il sindaco di Cardinale ha provveduto a rimodulare la Giunta comunale nominando Marco Maiolo vicesindaco con delega ai Lavori pubblici e Antonio Libero Cortese assessore con delega allo Spettacolo e alla Manutenzione del territorio.

“Il riassetto amministrativo – ha spiegato il primo cittadino – si inserisce nel percorso di continuità dell’azione di governo, in un’ottica di rafforzamento della squadra e di piena collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi con la comunità”.

L’Amministrazione comunale ha formulato ai nuovi componenti della Giunta i migliori auguri di buon lavoro. La maggioranza ha espresso inoltre un sincero ringraziamento al vicesindaco uscente Massimo Rotiroti e all’assessore uscente Simona Staglianò per “l’impegno, la disponibilità e il contributo offerto nel corso del mandato”.