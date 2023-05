Cardinale, danneggiato il furgone di una candidata. Il sindaco: “Nella nostra comunità non c’è spazio per la violenza”

Il furgone di una candidata al Consiglio comunale di Cardinale è stato pesantemente danneggiato, forse a colpi di piccone. Sull’episodio è intervenuto il sindaco Danilo Staglianò che si è detto “profondamente indignato per l’atto intimidatorio di questa notte. Voglio esprimere la mia più sincera solidarietà e la mia ferma condanna di questo gesto vigliacco e antidemocratico”. “La partecipazione alla vita politica – ha affermato il primo cittadino – è un diritto fondamentale di ogni cittadino, che deve essere sempre rispettato e garantito. Non c’è spazio per la violenza e l’intimidazione nella nostra comunità, soprattutto in un momento così delicato come quello delle elezioni, che dovrebbero essere un momento di confronto sereno e di scambio di idee. Siamo avversari politici, ma prima di tutto siamo persone, cittadini e membri della stessa comunità. Non possiamo permettere che la violenza e la paura dividano la nostra città e ostacolino il dialogo democratico”. Staglianò ha esortato la persona interessata “a non arrenderti di fronte a questo atto ignobile, ma anzi a trovare la forza e la determinazione per continuare a difendere le tue idee e a partecipare attivamente alla vita politica della nostra città”. “Sappi – ha aggiunto – che io e la mia squadra siamo al tuo fianco in questo difficile momento. Al momento, sono in corso le indagini e le analisi dei carabinieri per stabilire le cause e la matrice del danno. Prima di fare qualsiasi affermazione definitiva – ha concluso – è importante attendere gli esiti di queste indagini. Ci auguriamo che la verità possa emergere al più presto”.