Cardinale. Caso “verbale”, il movimento “Io partecipo” si schiera con il sindaco: “Orgogliosi di chi combatte per noi”

“Nonostante non godano delle luci della ribalta, i sindaci, specialmente nelle piccole comunità, sono il filo conduttore dell’intero tessuto sociale. Sempre e comunque in prima fila, a tutela dei propri concittadini”.



È quanto sostiene il movimento civico “Io partecipo” di Cardinale che prende posizione a favore degli amministratori locali. “Amministrare nelle piccole realtà, con sempre meno mezzi a disposizione – rileva il gruppo – diventa ogni giorno più difficile. Lo è ancor di più in un contesto storico come quello che stiamo vivendo, con i piccoli amministratori impegnati in una lotta impari, soli, contro il mostro invisibile, ma determinati a difendere la propria comunità con ogni mezzo. Tu, caro sindaco, Danilo Staglianò, in questi giorni così drammatici per le comunità del comprensorio hai combattuto e combatti per ciascuno di noi”.

L’obiettivo è quello di trasmettere “tutta la nostra vicinanza” e far emergere che “siamo fieri di essere rappresentati da una ‘persona’ come te, che ha sempre pensato a tutti, come esseri umani e mai, come semplici e freddi numeri”. “La tua vicinanza – insiste il movimento – non ci ha mai fatti sentire soli, anche quando i grandi della politica ci hanno abbandonati dimostrando tutta la loro inadeguatezza, tu hai continuato a lottare oltre ogni umana fatica perché fossero riconosciute le più basilari norme dell’assistenza umana. In una sola, ma quanto mai significativa parola: grazie, per la persona ed il sindaco speciale che sei”. “Alla luce degli ultimi avvenimenti – conclude il movimento – esprimiamo totale solidarietà a te e a tutti i sindaci del comprensorio che si sono visti protagonisti di una vicenda surreale. Con forza evidenziamo altresì lo sdegno per un’azione che mortifica il lavoro che i sindaci svolgono ogni giorno per i loro cittadini, in particolare negli ultimi mesi. Se le istituzioni più alte vi hanno lasciati da soli, più forte di sempre sarà la nostra vicinanza verso chi con spirito di abnegazione e sacrificio rappresenta le nostre comunità”.