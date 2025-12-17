Carattere Domotek Volley Reggio Calabria: le emozioni di Polimeni dopo il successo contro la Joy Volley Gioia del Colle

La Domotek Volley Reggio Calabria ha superato in un match emozionante la Joy Volley Gioia del Colle e lo ha fatto con il carattere di una compagine che non conosce la resa. Dopo il successo, abbiamo incontrato il mister Antonio Polimeni, con la passione ancora negli occhi.

Una vittoria importantissima contro quella che, a suo avviso, è la squadra più attrezzata del campionato. “Sta giocando una grande pallavolo da settimane e i risultati lo testimoniano. Oggi abbiamo visto per larga parte una squadra tosta, con riserve importanti e titolari dal grande background. Questo amplifica il valore della prestazione dei nostri ragazzi e del risultato”.

Una vittoria che era necessaria. “Serviva alla piazza, sempre più appassionata, e al gruppo. Poter reagire andando sotto e recuperare, vincendo al tie-break, significa tantissimo. Dimostra il carattere che stiamo costruendo”.

Oltre al risultato, a colpire è la crescita collettiva. “Sta migliorando un po’ tutto. Specialmente il gioco sui centrali. Ma voglio sottolineare la prova di Matteo Mancinelli: non è facile entrare in un momento cruciale del match. ‘Mancio’ ha qualità importanti. Lui e Parrini vanno fortissimi in allenamento. Attraverso l’esperienza e l’intensità degli allenamenti, stanno migliorando. Ora devono trasferire tutto in partita, superando anche l’aspetto psicologico, diverso dall’allenamento. Sono ragazzi “in gambissima”, che sanno dove vogliono arrivare e hanno le qualità per farlo. Siamo felicissimi di averli. In questo periodo, con l’infortunio di Zappoli, non ho alcun remora a confidare in loro”.

Il legame con la città è il motore di tutto. Parlando delle emozioni del capitano Domenico Laganà, oggetto della precedente intervista, Polimeni si sofferma sull’orgoglio reggino: “Non potete immaginare la fierezza che proviamo nel vedere tanta gente, nell’aver creato in così poco tempo una vera identità. Tanta gente di Reggio a Terni e Sabaudia, nelle ultime trasferte per sostenerci, e sempre più gente al PalaCalafiore. Siamo riusciti a creare questo fenomeno in soli tre anni anche grazie alla ‘corazza’ degli sponsor, che hanno creduto nel progetto. Insieme a loro, abbiamo creato un senso di appartenenza non solo alla maglia, ma alla città. C’è l’assoluta volontà di portare Reggio Calabria dove non è mai stata. Dobbiamo farlo con calma e pazienza: le strade per il successo non hanno “scorciatoie”. Servono tranquillità, coscienza, criterio e competenza. Su questi pilastri continuiamo a lavorare”.

Un pensiero finale non può che andare alla famiglia, nel dolore e nel sostegno della dirigente amaranto Palma Spataro che ha perso la mamma da qualche ora. “Palma è uno dei pilastri che ha reso solide le fondamenta di questa società. Ci siamo stretti a lei in questo momento di estremo dolore. Ci è dispiaciuto tantissimo non averla con noi oggi, ma l’abbracceremo presto. Il nostro percorso comune non potrà mai fare a meno di una colonna come lei. Dedichiamo a Palma questa vittoria”.

La Domotek Volley sta conquistando il cuore di Reggio Calabria, partita dopo partita, con l’umiltà di chi sa che la storia si costruisce giorno per giorno.