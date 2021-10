Caraffa. “Se la ami la cambi” insiste: “Necessario portare in Consiglio la pratica fida pascolo”

“Il movimento politico ‘Se la ami la cambi’ – è scritto in una nota – per l’ennesima volta invita il Sindaco e l’Amministrazione comunale a portare la pratica fida pascolo come punto all’Ordine del Giorno per il prossimo Consiglio comunale”.



“Da cinque anni – dichiarano i consiglieri Raffaele Fimiano e Andrea Mazzei – a più riprese ed attraverso tutti i mezzi formali e pubblici, chiediamo di portare in Consiglio comunale la pratica fida pascolo.

“Come è evidente la questione ha diversi risvolti positivi. Da una parte la regolarizzazione sull’utilizzo dei suoli comunali, dall’altra si raggiunge l’obiettivo chiesto e voluto dalle aziende di allevatori che operano nel nostro territori e si hanno dei vantaggi anche in termini economici per l’ente, quindi per la collettività tutta. Tali introiti, infatti, potranno garantire più risorse per le casse comunali e quindi più servizi. Infine, avremmo un vantaggio per il territorio perché, attraverso l’affidamento delle aree comunali agli operatori del settore le zone concesse verrebbero salvaguardate”.

“Dall’inizio della legislatura – rimarcano Fimiano e Mazzei – abbiamo più volte evidenziato questa opportunità per la comunità. É stata una delle tante proposte fatte dal nostro gruppo”.

“Finalmente la Giunta comunale ha adottato l’aggiornamento del catasto incendi (catasto incendi che – dichiaravano durante i vari Consigli comunali la maggioranza consiliare ed il Sindaco – era il problema che non consentiva l’approvazione del regolamento fida pascolo da parte del Consiglio comunale). Con tale atto non dovrebbero esserci più motivi per rinviare la pratica e così dare un’opportunità agli operatori del settore per usufruire di un regolamento che gestisce l’utilizzo dei suoli comunali ed una piccola entrata in più per le casse comunali (già in forte sofferenza ed in stato di dissesto finanziario), non di meno dunque un vantaggio per l’intera comunità in termini economici ed in termini di salvaguardia del territorio”.

“Per tali regioni – concludono i rappresentanti di ‘Se la ami la cambi’ – chiediamo all’Amministrazione di portare al prossimo Consiglio comunale la pratica fida pascolo”.