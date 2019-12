Caraffa, “Pensiero Libero” si schiera con Callipo

“Abbiamo da sempre ascoltato il cuore; abbiamo sempre nutrito il profondo desiderio di aiutare la nostra terra, perché da sempre coltiviamo il sogno di vederla cambiare, evolversi e dare opportunità a tutti.

È per questo motivo che come gruppo impegnato sul territorio in ambito sociale e politico, accogliamo con entusiasmo e positivamente la candidatura a presidente della Regione Calabria di Pippo Callipo”. È quanto sostiene il gruppo “Pensiero Libero” che annuncia che farà “tutto ciò che possibile fare sul nostro territorio, aiutando nel nostro piccolo Callipo ad essere eletto governatore; pensiamo che realmente possa rappresentare la svolta in Calabria, la persona attraverso la quale costruire un futuro migliore”.

“Aiuteremo – viene spiegato – perciò, Articolo Uno e tutta la Sinistra Unita, che sosterrà da protagonista la candidatura a presidente di Callipo, sosterremo i candidati che la stessa esprimerà nelle liste a sostegno del candidato presidente e supporteremo l’egregio lavoro che sta facendo il nostro consigliere comunale, nonché segretario provinciale di Articolo Uno di Catanzaro Luigi Ciambrone, che da anni si distingue attraverso il nostro sostegno in ambito politico, sia locale che provinciale e regionale”.