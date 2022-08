Caraffa, Numeri da record per la terza edizione della “Notte dell’Organetto”

Numeri da record per la terza edizione della “Notte dell’Organetto”. Migliaia le presenze registrate nei tre giorni di festa che hanno animato la comunità di Caraffa e accolto, da ogni parte della regione, gli amanti della musica tradizionale calabrese, delle antiche tradizioni e dei vecchi sapori.

L’evento, promosso dalla Pro-loco arbëreshë guidata dalla presidentessa Mariangela Notaro in sinergia con l’Amministrazione comunale di Caraffa, ha preso il via venerdì 26 agosto in piazza Skanderbeg con l’esibizione del gruppo degli “Etnosound”. Nella serata successiva si è invece svolta la “Parata dell’organetto” con le esibizioni degli organettisti locali. A chiudere con il botto il ciclo di appuntamenti è stato, domenica 28, il concerto del maestro Cosimo Papandrea.

Sotto il cielo stellato di agosto, la “Notte dell’Organetto”, sotto la direzione artistica di Roberto Lorusso, ha riportato al centro dell’attenzione la musica, il ritmo e la passione del Sud animando il borgo di Caraffa, accendendo le luci del divertimento e scaldando i cuori di tutti grazie alla forza travolgente della musica popolare.

Canti e balli si sono intrecciati in piazza Skanderbeg decretando il successo della terza edizione dell’evento ormai divenuto uno degli appuntamenti più importanti dell’estate calabrese.

Caraffa ha mantenuto la promessa: a braccia aperte ha accolto tutti, dando vita ad un’energia inarrestabile e ad un uragano di passione, musica, danza e tradizione.