Caraffa, il premio “Le Eccellenze e l’alloro” del Lions Club al giovane imprenditore Giuseppe Minieri

Si è tenuta presso la sede operativa del gruppo Mke Srl, sita nella zona industriale di Caraffa di Catanzaro, la cerimonia di premiazione da parte del prestigioso Lions Club International distretto 108 Ya governato da Antonio Marte e con Specialist distrettuale Pasquale Bruscino, volta a conferire la targa “Le Eccellenze e l’alloro 2020/21” a Giuseppe Minieri e alla Mke Srl tutta per l’attività di innovazione ed eccellenza in Italia nel campo delle depurazione delle acque.

“Premio prestigioso – ha dichiarato il giovane i prenditore Giuseppe Minieri – e di grande impatto per me e per tutto lo staff. Siamo davvero onorati di essere stati selezionati come eccellenza nel nostro settore. Non è – ha aggiunto – una cosa facile farlo qui in Calabria ma il nostro duro lavoro ci sta portando delle grandi soddisfazioni in termini di obiettivi raggiunti”. “Ringraziamo – ha rimarcato Minieri – i Lions Club International. Il loro service a matrice territoriale è da volano per me e per tanti imprenditori che ogni giorno guidano aziende d’eccellenza. Dedico – ha concluso – il premio ai nostri collaboratori, sono loro la vera eccellenza di questa azienda”.