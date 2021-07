Caraffa. Consigliere comunale aggredito verbalmente: il Movimento “Se la ami la cambi” contesta l’episodio

Il movimento politico di Caraffa “Se la ami la cambi” contesta l’atteggiamento utilizzato nei confronti del consigliere Andrea Mazzei durante i giorni che precedono la Festa Patronale di Santa Domenica.



“E’ grave -dichiarano gli esponenti della compagine- ciò che è successo al nostro consigliere comunale Andrea Mazzei perché, come dice lo stesso Mazzei, la politica, quella fatta in modo serio, deve essere soprattutto dialogo e sano confronto tra le parti”.

“Il metodo usato di andare sotto casa ed ‘aggredire’ verbalmente il consigliere comunale Andrea Mazzei è veramente grave ed incommentabile, ancor più grave quando tra il gruppo di persone protagoniste vi è anche un altro consigliere comunale”.

“In politica – specifica il capogruppo Raffaele Fimiano – è fondamentale, pur nelle diversità di vedute, mantenere l’autocontrollo ed atteggiamenti consoni ed adeguati al ruolo che si riveste.

“Ma non siamo nuovi a questo tipo di atteggiamento da bar: in passato, durante qualche Consiglio comunale i toni sono stati spesso accesi tra minoranza e maggioranza, ma sempre mantenendo il giusto atteggiamento. Gli unici casi in cui si sono visti atteggiamenti fuori luogo sono stati quelli che vedevano il consigliere Ciambrone assumere dei modi e dei toni nei confronti di altri colleghi consiglieri, con lo stesso stile che ormai tutti ben conosciamo. Atteggiamenti ripresi e contestati dalla stessa maggioranza consiliare”.

“Come movimento politico – conclude il capogruppo – ci auguriamo che da qui alle prossime elezioni amministrative i gruppi politici alzino il livello del dibattito”.