Caraffa. Al via il cortometraggio “Del Padre e del Figlio”

La produzione cinematografica Oscenica Srl di Pietro Monteverdi, per la realizzazione un’importante scena del cortometraggio “Del Padre e del Figlio” di Mauro Lamanna, ha scelto come location principale la piccola comunità arbereshe di Caraffa di Catanzaro grazie al supporto di Raffaele Fimiano.

Un cortometraggio che ha visto e vedrà le scene principali nella Piazza Scanderbeg.

“Questa iniziativa doveva essere svolta prima del covid – dichiara Pietro Monteverdi – ma oggi finalmente siamo qui a Caraffa di Catanzaro. Ringrazio in particolar modo Raffaele Fimiano che è stato un supporto importante che ci ha guidato con la comunità, con il Comune, con Giuseppe Minieri di Mke, gli esercenti, le comparse e tutte le persone di Caraffa di Catanzaro”.

“Del Padre e del Figlio – sostiene Mauro Lamanna – è un corto della vita di un ragazzo. Grazie a tutta la comunità di Caraffa di Catanzaro per l’affetto e la dimostrazione di accogliere iniziative del genere”.

“Un’occasione unica per la mia comunità – aggiunge Raffaele Fimiano – dal punto di vista sociale, economico e culturale. Queste esperienze andrebbero valorizzate per il turismo dei piccoli borghi calabresi – specifica Fimiano – ecco perché mi sono fatto promotore di un incontro con l’assessore regionale Fausto Orsomarso per fare risaltare questa lettura importante per le piccole comunità calabresi. Un grazie – conclude Raffaele Fimiano – a Pietro Monteverdi, a Mauro Lamanna, a Giuseppe Minieri, al Comune, a Danilo Vonella, ad Andrea Mazzei, alle persone di Caraffa che hanno creduto in questo momento unico”.