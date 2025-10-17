Carabinieri uccisi a Castel D’Azzano: bandiere a mezz’asta sulla facciata del Consiglio regionale

Bandiere esposte a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Campanella in occasione delle esequie dei Carabinieri deceduti a Castel D’Azzano.
A seguito della proclamazione del lutto nazionale da parte del Consiglio dei ministri, il Consiglio regionale della Calabria ricorda i tre militari morti nella tragedia avvenuta nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre nel Comune della provincia di Verona.
I funerali dei tre carabinieri, uccisi durante il servizio di perquisizione di un’abitazione in vista di uno sgombero abitativo, avverranno nella forma delle esequie di Stato, oggi, venerdì 17 ottobre, a Padova.