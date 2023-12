Carabinieri in Grande Uniforme illuminano le vie di Vibo Valentia, Pizzo, Tropea e Serra San Bruno

Mentre le luci natalizie dipingono di colori festosi le strade di Vibo, c’è un occhio attento e un cuore pronto a vegliare sulla sicurezza: quello dei Carabinieri. Con un omaggio alle radici e alle tradizioni dell’Arma, i militari si impegnano a garantire la sicurezza di cittadini e turisti, sfoggiando la Grande Uniforme Speciale, emblema storico che contraddistingue l’Arma da più di due secoli.

È un connubio affascinante tra tradizione e innovazione che caratterizza il quotidiano impegno dei militari, “Gente tra la gente”, pronti ad ascoltare e rispondere alle esigenze della comunità. L’inconfondibile bellezza della Grande Uniforme non passa inosservata a chi incrocia il cammino dei Carabinieri durante i servizi a piedi per le vie centrali delle cittadine vibonesi, creando un’ulteriore occasione per rendere tangibile la vicinanza ai cittadini.

I simboli e i dettagli intrisi di storia che questa uniforme custodisce suscitano la curiosità di chi incontra i militari. È un tuffo emozionante nel passato, che sottolinea con forza la silenziosa ma costante presenza dell’Arma sul territorio. Le numerose Stazioni Carabinieri e l’instancabile operato dei militari di tutti i reparti durante le festività, sono un faro di legalità e di sicurezza.

Un semplice saluto, una foto o un sorriso diventano momenti per avvicinarsi, creando ricordi indelebili nei cuori di grandi e bambini. L’Arma dei Carabinieri, testimone nei secoli di legalità e sicurezza, conferma ancora una volta il suo ruolo fondamentale nella vita delle comunità che protegge e serve.

“La presenza della pattuglia dei Carabinieri in Grande Uniforme – le parole del Comandante provinciale, Colonnello Luca Toti – nelle vie centrali delle città di Vibo Valentia, Tropea, Pizzo e Serra San Bruno, soprattutto, rappresenta un valore aggiunto nel promuovere le attività di controllo del territorio e aumentare la percezione di sicurezza nelle persone. La maggiore visibilità dei Carabinieri contribuirà a generare un sentimento di ulteriore vicinanza tra i cittadini e i turisti, che potranno sentirsi ancora più al sicuro nelle loro attività quotidiane, tra passeggiate e acquisti durante questo periodo natalizio. La presenza dei Carabinieri rappresenta una testimonianza dell’impegno delle forze dell’ordine a servire e proteggere la cittadinanza e contribuirà a rafforzare la relazione di fiducia tra la comunità e i suoi Carabinieri”. I Carabinieri impiegati nei servizi a piedi fanno parte dei 16 presentati mercoledì scorso alla comunità vibonese che si aggiungono agli oltre 450 uomini del Comando Provinciale che operano nei 50 comuni grazie alla capillare presenza delle 32 Stazioni Carabinieri che rappresentano “presidi di legalità e modello di accoglienza”.

La Grande Uniforme, composta da una lucerna, una marsina con pendagli e decorazioni, la sciabola e la mantella, rappresenta l’identità e l’orgoglio dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso degli anni, la Grande Uniforme ha subito alcune modifiche, ma ha mantenuto la sua aura solenne e il suo significato simbolico. Indossata durante cerimonie ufficiali e occasioni speciali, la Grande Uniforme Speciale riflette la tradizione, la disciplina e il senso del dovere dei Carabinieri, contribuendo a preservare la connessione storica con il passato glorioso dell’Arma.