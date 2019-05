Carabinieri Forestali sequestrano tre fabbricati abusivi, denunciati i due proprietari

Tre fabbricati abusivi sono stati posti sotto sequestro dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto, in provincia di Cosenza.

Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo sull’abusivismo edilizio effettuato dai militari, congiuntamente al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ed al personale della Polizia Municipale del Comune di San Benedetto Ullano. In particolare il controllo è stato effettuato in un’abitazione in località San Fili, a San Benedetto Ullano, dove i militari hanno accertato la realizzazione di tre fabbricati civili con annessa tettoia, ascritti catastalmente alla categoria “C/2” e quindi adibiti a deposito di attrezzature, ma utilizzati per altro. Tali strutture edificate nel tempo sono state realizzate su un basamento in cemento e in assenza dei titoli abilitativi. I Carabinieri Forestali hanno, pertanto, proceduto, per gli abusi riscontrati in violazione al regolamento edilizio, al sequestro penale ed al deferimento in concorso dei due comproprietari.