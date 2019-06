Carabinieri Forestali sequestrano impianto di lavaggio e discarica non autorizzata

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rossano hanno posto sotto sequestro un impianto di lavaggio inerti e un’area di due ettari adibita a discarica non autorizzata.

Il sequestro, avvenuto in località “Trionto-Sorrenti” di Crosia è stato effettuato a seguito di un accertamento dei militari presso la foce del fiume Trionto. La pattuglia operante, giunta nell’alveo del fiume, ha notato una corposa colorazione marrone per la totale ampiezza del letto di scorrimento naturale delle acque e che proveniva da monte. I militari, percorrendo a ritroso il letto del fiume, hanno accertato uno scarico di refluo che si immetteva all’interno del corso d’acqua. Scarico che è risultato provenire da un impianto industriale in lavorazione come accertato subito dalla stessa pattuglia. E’ stato, quindi,constatato come il refluo industriale proveniente dal processo di lavaggio degli inerti, veniva immesso attraverso un solco in una conduttura sino ad essere convogliato nel fiume Trionto. L’impianto era privo, per come la normativa ambientale prevede, di vasche a tenuta per il relativo processo di decantazione e sedimentazione del refluo e per il suo successivo smaltimento. E’ stato, dunque, come disposto dal Procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla e dal Pubblico Ministero Angela Continisio, che ha coordinato l’attività, posto sotto sequestro l’impianto e denunciato l’amministratore della società per gestione non autorizzata di rifiuti, deturpamento e danneggiamento di bellezze naturali, l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico, e per aver realizzato uno scarico di acque reflue industriali nel fiume Trionto senza alcuna autorizzazione. Scarico che ha alterato il corso d’acqua mediante lo sversamento di un ingente quantitativo di reflui industriali. Nel cantiere sono stati rinvenuti inoltre ingenti quantitativi di rifiuti stoccati a cielo aperto e sul suolo.