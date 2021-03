Carabinieri Forestali appongono i sigilli a impianto di depurazione

I Carabinieri Forestali delle Stazioni di Acri e Cerzeto, in provincia di Cosenza, hanno accertato nei giorni scorsi il non corretto funzionamento di un impianto di depurazione di acque reflue urbane appartenente al Comune di Mongrassano.

L’impianto ricade nel centro urbano dello stesso Comune ed è gestito da una ditta affidataria che si occupa degli impianti di depurazione. A seguito di tale verifica è stato contestato, in concorso, al sindaco pro-tempore di Mongrassano e all’amministratore della ditta che ha in gestione i depuratori comunali, il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali e scarico al suolo senza autorizzazione. In particolare, nell’impianto ubicato nel centro urbano di Mongrassano, località “La Benedetta”, è stato accertato, sostengono gli inquirenti, lo sversamento di fanghi non trattati e smaltiti direttamente sul suolo agricolo. L’impianto e l’intera area su cui insiste sono stati sequestrati, al pari della condotta sino allo scarico sul suolo. E’ stata inoltre elevata sanzione amministrativa per la mancata autorizzazione allo scarico.