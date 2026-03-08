Capolavoro Domotek Reggio Calabria: amaranto in finale di Coppa Italia

Un capolavoro fatto di emozioni, grinta, cifre da urlo ed un tifo amaranto in trasferta da brividi.

La Domotek Reggio Calabria spicca il volo e ribalta il fattore campo favorevole al Belluno Volley padrone di casa, vincendo una gara combattutissima e regalandosi una finale meritata, conquistata con enorme dispendio di energie.

Gli amaranto non volevano e non potevano deludere al cospetto di una una tifoseria giunta fin da Reggio Calabria e da ogni angolo del nordest.

Lazzetto mostruoso, Saitta un regista immenso, Laganà decisivo quando conta, Zappoli chirurgico, Presta irrefrenabile, De Santis con una prestazione da migliore in campo con recuperi al limite della fisica; il punto della vittoria passerà dalle mani di un super Andrea Innocenzi per il tripudio amaranto.

Oggi alle 18:00 si giocherà la finalissima, sullo stesso campo, contro la regina del girone parallelo, la fortissima Conad di Reggio Emilia, per una sfida tutta da vivere.

Belluno Volley – Domotek Volley Reggio Calabria 1-3 (24-26, 38-36, 22-25, 23-25)

Belluno Volley: Marini da Costa, Mozzato 12, Marsili 3, Hoffer, Pozebon, Giannotti 23, Bortoletto, Basso 10, Michelon, Corrado 17 ,Cengia, Berger 18, Tosatto, Loglischi.

All. Mastrangelo Ass. Vanni

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli, Spinello, Guarienti Zappoli 9, Presta 10, Lopetrone, Saita 6, Motta, Innocenzi 8, Ciaramita, Laganà 19, Lazzaretto 34, Rigirozzo, Parrini.

Allenatore Polimeni, Assistente Dal Pozzo.

Arbitri: Roberto Russo e Riccardo Faia