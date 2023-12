Capodanno sicuro: i Carabinieri della Stazione di Nicotera sequestrano 75 chilogrammi di materiale pirotecnico

Con l’avvicinarsi dell’ultima mezzanotte del 2023, numerose sono le persone che stanno facendo scorte di fuochi d’artificio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. È in quest’ottica che il Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, al fine di rendere sicuri i festeggiamenti del Capodanno, ha lanciato una campagna mirata di controlli che ha già prodotto i primi risultati. In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Nicotera, insospettiti da un insolito via vai di persone che si recavano presso un negozio di articoli sportivi, decidevano di farvi accesso senza tuttavia riscontrare nei primi frangenti anomalie apparenti. Al riguardo, solo la perseveranza degli operanti avrebbe permesso di lì a poco di comprendere come il titolare del negozio, 36enne del posto, evidentemente conscio dell’impossibilità di commercializzare materiale pirotecnico ad alto potenziale, aveva optato per il bagagliaio della propria autovettura quale luogo di occultamento sicuro ed insospettabile. Infatti i militari dell’Arma, una volta individuato e aperto il predetto veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze del negozio, si trovavano di fronte oltre 75 kg di petardi, detenuti senza alcun titolo autorizzativo. Il pericoloso materiale esplodente è stato interamente sequestrato ed il 36enne segnalato alla competente Procura della Repubblica di Vibo Valentia.