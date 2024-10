Capitan Laganà: “Domotek Volley vittoriosa anche grazie ad un pubblico spettacolare”

Il successo al tie-break contro la quotata Rinascita Lagonegro ha caricato di ulteriore entusiasmo tutto l’ambiente Domotek Volley Reggio Calabria. Una vittoria, quella di domenica sera, che ha fatto esplodere la festa al PalaCalafiore.

Il Capitano Domenico Laganà ha setacciato nel dettaglio la gara contro i lucani:

“Ha prevalso in questa lunga ed appassionante sfida chi ha sbagliato di meno in una contesa che ha comportato un enorme dispendio di energie.

Nel primo set abbiamo regalato qualcosa, 4-5 errori che ci sono costati il parziale.

Nel secondo e nel terzo set abbiamo giocato benissimo, di squadra, con la forza del nostro collettivo. Nella quarta frazione stavamo giocando alla grande, ma una o due palle, come sempre capita nel volley, ci hanno fanno perdere il set. Sarà un campionato tiratissimo, ne siamo totalmente consapevoli. Non mollando, abbiamo fatto nostra la partita perché era più importante la vittoria che il punto perso”.

E la gente di Reggio Calabria?

“Un pubblico bellissimo, uno scenario da favola. Le partite sono più avvincenti rispetto all’anno scorso, senza nulla togliere al campionato di Serie B.

Abbiamo vissuto azioni combattute, la palla non è scontato che cada per terra.

Ho notato un pubblico attivo e competente.

Abbiamo goduto tutti di una serata bellissima, in primis la mia famiglia, si sono divertiti tanto. Devo molto a loro se riesco a togliermi queste bellissime soddisfazioni sportive. Invito tutti i tifosi a darci una mano, a venire al palazzetto, abbiamo bisogno di tutti, è una stagione intensa e il pubblico è l’uomo in più per vincere queste partite“.

Qual è stata la svolta del match?

“Non era facile dopo il quarto set, rientrare e vincerla.

Siamo stati bravi per questo, tenendo la squadra tranquilla. Bravi tutti, bravo Stufano, bravo il collettivo Domotek”.