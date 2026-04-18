Capitali Europee del Turismo 2027, Princi: “Opportunità per valorizzare i territori calabresi”

La Commissione Europea ha aperto le candidature per l’edizione 2027 del premio “Capitali Europee del Turismo”, un’iniziativa che rappresenta uno dei principali riconoscimenti europei nel settore turistico e uno strumento concreto di valorizzazione delle eccellenze territoriali. Ad annunciarlo è l’eurodeputata Giusi Princi, anche in qualità di componente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport del Parlamento europeo.

“È un riconoscimento – spiega Princi – che premierà quelle Amministrazioni dotate di visione e capacità progettuali. È un marchio di qualità europeo che potrà incidere concretamente sulla crescita dei territori, rafforzandone attrattività, competitività e posizionamento internazionale”.

Il premio sarà assegnato a due destinazioni che si distingueranno per risultati e capacità di innovazione: una nella categoria delle città con oltre 100.000 abitanti e una nella categoria dei centri tra 25.000 e 100.000 abitanti. I criteri di valutazione riguardano sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, valorizzazione del patrimonio culturale e creatività.

In questo quadro, l’eurodeputata sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei territori calabresi ai percorsi di crescita europei.

“Reggio Calabria, per la categoria delle città con oltre 100.000 abitanti – afferma l’On. Princi -, ha tutte le caratteristiche per risultare competitiva a livello europeo. Parliamo di un territorio dal patrimonio storico, culturale e paesaggistico di assoluto rilievo, arricchito da una posizione strategica nel Mediterraneo che ne rafforza la naturale vocazione turistica. Bisogna rafforzare la programmazione e investire con progettualità di qualità e respiro internazionale, capaci di tradurre queste potenzialità in risultati concreti e duraturi”.

Catanzaro, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, Cosenza, Crotone, Rende e Vibo Valentia rientrano nella categoria dei Comuni tra 25.000 e 100.000 abitanti. “Si tratta di città – spiega – che esprimono identità di grande valore, che possono presentare candidature in grado di valorizzare le specificità del territorio e intercettare nuove opportunità di sviluppo legate a turismo sostenibile, innovazione e valorizzazione culturale”.

“La Calabria – evidenzia l’europarlamentare – custodisce un patrimonio storico e identitario di straordinaria rilevanza e dispone pienamente dei requisiti necessari per esprimere candidature autorevoli e competitive. Il turismo può configurarsi quale vero motore di sviluppo, capace di generare opportunità concrete di crescita economica, occupazionale e sociale. L’Unione europea – prosegue – mette a disposizione gli strumenti ma è imprescindibile che le amministrazioni locali dimostrino visione, capacità progettuale e prontezza nell’intercettare tali opportunità, traducendole in risultati concreti per i territori. In qualità di presidente onoraria di Aces Europe – aggiunge l’On. Princi -, sono attivamente impegnata, in sinergia con la Regione, nel percorso volto alla designazione della Calabria quale Regione Europea dello Sport 2028. Sarebbe per me motivo di orgoglio poter offrire un analogo contributo anche nell’ambito della valorizzazione turistica. Rivolgo, pertanto, un invito a tutte le realtà territoriali affinché partecipino a questa significativa opportunità promossa dall’Unione europea. È necessario crederci: la Calabria può realmente promuovere il proprio sviluppo esaltando e rendendo competitivo il suo straordinario patrimonio immateriale”, conclude l’On. Princi.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 12 giugno 2026. La struttura dell’eurodeputata Giusi Princi, attraverso il servizio “Europa a Casa” (e-mail giusiprinci@europaacasa.eu), è disponibile a fornire supporto informativo e assistenza nella fase di candidatura e nello sviluppo di eventuali sinergie progettuali a livello europeo.