Capistrano. Un pasto caldo per gli anziani affetti da Covid: parte l’iniziativa “Non sarete soli, ci siamo noi”

Parte l’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Capistrano “Non sarete soli, ci siamo noi”, che consisterà nel produrre pasti caldi gratuiti agli anziani o a soggetti con gravi disabilità che vivono da soli e sono stati contagiati o che a causa del contagio dei familiari sono rimasti senza aiuto e supporto.



Il progetto offrirà, dunque, la preparazione dei pasti caldi con le strutture di ristorazione del luogo che saranno consegnati in contenitori igienici “usa e getta” per tutta la durata del periodo di quarantena. Si tratta di “un progetto che vuole dare un sostegno sincero a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà restando isolate senza alcun supporto”. “Stiamo lavorando come un carro armato – ha detto il sindaco – per evitare che gli anziani possano lasciarsi andare a causa del contagio da Covid-19 in una situazione emergenziale. Siamo servitori del popolo ed in tal senso intendiamo amministrare prestando particolare attenzione alle fasce più deboli”. L’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale avrà inizio già oggi e durerà per l’intero anno solare. I pasti saranno preparati in loco e trasportati con mezzi idonei ai soggetti anziani affetti dinnanzi all’uscio della porta. Il servizio è totalmente gratuito a carico dell’Amministrazione comunale.