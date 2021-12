Capistrano si candida ai Cis con il progetto “La Piccola Sila”

Capistrano si candida ai Cis con un progetto di ambizioso denominato “La Piccola Sila”. Si tratta di un progetto, dal valore di 8 milioni di euro, che secondo il sindaco Marco Martino “potrebbe rappresentare le svolta epocale per la comunità”.



“Viabilità migliorata – spiega – una seggiovia lungo Monte Coppari, diversi chalet montani recettivi e numerose attrattive fatte da parchi avventura in molte località pic mix e sport montani per attrarre quanti più turisti possibili, il tutto circondato da percorsi quad, bike e trekking. Il progetto esecutivo – aggiunge – è stato studiato dallo staff di ingegneri che segue al dettaglio ogni progettazione di finanziamento. Si punta alla realizzazione di qualcosa di magnifico che svilupperà in via definitiva il progetto montano messo ormai in atto dall’Amministrazione comunale. Tutto ciò sarà reso possibile dalla capacità di individuare Capistrano quale unica zona nell’intera provincia a possedere tali attrattive. A monte, uno studio concreto fatto da visite costanti in loco nelle località montane più note che possiedono queste infrastrutture, mancanti però nell’intero territorio vibonese. Insomma, una piccola Sila di nome e di fatto che arrecherà sviluppo e tanta occupazione. Un lodevole progetto messo in campo con impegno e dedizione – conclude – che saprà come ricambiare l’attivismo messo in campo ormai da svariato tempo mirato alla crescita concreta di quei borghi senza alcuna via d’uscita se non lo spopolamento”.