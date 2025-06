Capistrano. Piano assunzioni, Martino contro la Commissione: “Chi vuole sostituirsi alla politica deve candidarsi”

“Sono stati approvati in queste settimane il Piao ed il regolamento per le future assunzioni 2025 a tempo indeterminato. Sarebbe normale se questo accadesse in tempi giusti tali da consentire un adeguato prosieguo politico dell’attività amministrativa dell’Ente, non certamente poi da una Commissione straordinaria che dovrebbe traghettare la comunità verso nuove elezioni eseguendo l’ordinaria amministrazione e rimuovendo in questo caso gli impedimenti di legalità previsti dal 143 del Tuel, cosa che in questi 20 mesi mai ho visto accadere, evidentemente per una chiara e netta assenza di circostanze losche e oscure”.

L’ex sindaco di Capistrano Marco Martino non usa mezzi termini e si spinge ad attaccare a viso aperto la Commissione straordinaria che sta amministrando il paese.

“A quanto pare – sentenzia l’ex primo cittadino – si cerca di concentrarsi su contesti che certamente non hanno a che vedere con i veri problemi del territorio, della comunità. È arrivato il momento di rompere il silenzio, essendo ormai imminente la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio. Un silenzio – argomenta – mantenuto fino ad oggi per evitare sterili strumentalizzazioni sull’assetto di operatività adottato”.

Entrando nello specifico, Martino sostiene che “all’interno del Piao, per come si evince, la Commissione straordinaria, in fase ormai conclusiva del mandato assegnatogli, predispone la bandizzazione di alcune figure mancanti: un funzionario amministrativo a 18 ore settimanali, un funzionario tecnico anch’egli a 18 ore settimanali, un istruttore amministrativo contabile a 18 ore settimanali, un istruttore tecnico a 18 ore settimanali ed un agente di polizia municipale a 18 ore settimanali per una spesa complessiva di 100.000 euro annui”.

Martino nutre “fortissimi dubbi sulla possibilità di implementare la pianta organica in maniera esponenziale in un Comune così piccolo a seguito di un corposo piano di rientro quindicennale dovuto a debiti ereditati. Una capacità assunzionale – asserisce – fortemente compromessa per via di uno sforamento derivante dalla stabilizzazione del personale ex lsu-lpu. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerosi chilometri quadrati di montagna che richiede tanta manutenzione soprattutto per salvaguardare dalle piogge torrenziali il centro abitato. Ciò non è stato tenuto adeguatamente in considerazione visti i già avvenuti pensionamenti e quelli che a breve verranno. E mentre le forze di manutenzione diventano essenziali per un territorio esiguo di abitanti, ma di così grande come estensione, invece di aumentare le ore di servizio dei dipendenti ex lsu/lpu in servizio, si pensa a proseguire un mandato non offerto dalla comunità ai commissari che vanno ben oltre il ruolo affidatogli decidendo nientepopodimeno che di scegliere le sorti future adeguando l’assetto funzionale di un ente che, ribadiamo bene, è stato sciolto per presunte infiltrazioni mafiose. Ente che, per come si sta verificando in questo momento, aveva una capacità di attenzione territoriale nettamente superiore a quella odierna da parte precedente Amministrazione”.

A suo avvio, è stata intrapresa “una direzione discutibile per diversi motivi con obiettivi ben diversi dal regolare processo democratico fisiologico e necessario. Una spinta quasi insistente, necessaria forse a mantenere un assetto amministrativo già pensato e predisposto”. “Parole forti” che Martino non riesce a trattenere “viste le circostanze odierne su cui alcuni membri della commissione tengono a puntare”. “Eppure – rimarca – sono trascorsi circa due anni dall’insediamento e mi meraviglia come la Commissione straordinaria voglia svolgere un ruolo politico più che tecnico. Sono convinto che in questi casi, la soluzione sia una, almeno quando le azioni vanno oltre le necessità reali”. Gli affondi continuano e Martino afferma che “se qualcuno volesse sostituirsi alla politica deve candidarsi e chiedere il consenso alla popolazione che nella fase di elezione, a maggioranza di voti, sceglie da chi essere rappresentata. Diversamente la strada intrapresa rischierebbe di addentrarsi in competenze che nulla hanno a che vedere con gli obiettivi che secondo, la legge, una Commissione straordinaria per scioglimento deve prefissassi. Dovrebbe esserci infatti la consapevolezza che alcune decisioni spettano alle Amministrazioni politiche e non tecniche. Ma se questa dovesse essere la decisione, viste gli atti burocratici da compiere, i tempi si allungheranno talmente tanto che si rischierebbe di bandire i concorsi proprio sotto elezioni per il rinnovo degli organismi politici e sarebbe davvero un caso singolare e parecchio discutibile su cui noi non indietreggeremo di un solo passo, anzi siamo pronti ad informare gli organismi competenti ed a ricorrere al Tar Calabria spiegando bene le ragioni di tale scelta, valutando assieme ai legali di fiducia anche le procedure che sarebbero espletate per arrivare alla bandizzazione dei concorsi. Per esempio, andrebbe verificato se è stato tenuto conto delle figure già presenti al fine di poter richiedere al Ministero l’autorizzazione per l’espletamento di un concorso oppure sono state salvaguardate, alla presenza dei sindacati, le figure già esistenti che quotidianamente si impegnano per espletare servizi efficienti. Credo – attacca ancora – che ad alcuni commissari straordinari la situazione sia sfuggita di mano. Si dovrebbe certamente pensare allo stato in cui il territorio versa ormai da quasi due anni e alle risposte offerte ai cittadini sui problemi molto spesso rimaste solo su carta. Il tempo per convogliare a nuove elezioni – conclude – è davvero breve ma sono convinto che una Commissione straordinaria o ordinaria che sia, fino all’ultimo giorno di mandato abbia un ruolo molto importante: essere immersa all’interno della realtà sociale e risolvere i problemi giorno per giorno, tenendo al territorio come fosse la propria dimora, dimora intesa in funzione di attaccamento, lasciando così ai democraticamente eletti dal popolo la decisione sul processo organizzativo dell’Ente”.