Capistrano, Martino sbotta: “Attacchi destabilizzanti, intervenga il prefetto”

“Da diverso tempo vi sono attacchi gratuiti e ingiusti nei confronti degli amministratori locali dediti solo a fare il loro dovere e ad amministrare con fedeltà e senso delle istituzioni. Attacchi destabilizzanti e pericolosi e infondati”.



Il sindaco di Capistrano Marco Martino esprime amarezza ed insoddisfazione per il clima venutosi a creare e ribadisce che la correttezza della propria azione. “Ogni atto amministrativo – sostiene – è stato assunto con lealtà e secondo l’articolo 97 della Costituzione e in modo trasparente. Ognuno può visionare ogni atto e rendersene conto. Ora basta illazioni basse e spregevoli: non si può accettare di svolgere le funzioni pubbliche in un clima di sospetto e di minaccia continua”.

Stanco della situazione, il primo cittadino chiede al prefetto Roberta Lulli, verso cui esprime “profondamente stima per l’eccellente lavoro condotto in questi mesi al servizio della trasparenza e della legalità”, di “intervenire urgentemente per impedire questo stillicidio continuo e ingiusto riservando fin da ora ogni azione legale a tutela della dignità e dell’immagine dei pubblici amministratori”.