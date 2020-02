Capistrano, Martino rinuncia anche all’equiparazione dei nuovi guadagni previsti dall’ultimo decreto legge

“C’è chi si è aumentato lo stipendio da sindaco e chi come me, oltre a rinunciare all’aumento, non percepisce un euro della sua indennità da quasi 3 anni di legislatura”. Il primo cittadino di Capistrano Marco Martino è orgoglioso della sua scelta e sottolinea quello che, a suo avviso, è il significato della politica.

“Si parla – sostiene- di guadagni della politica, di interessi personali. Io della politica ho fatto una ragione di vita, di ideali che vorrei diffondere e portare avanti. Ecco perché ho rinunciato, oltre che alla mia indennità, anche all’aumento previsto dall’ultimo decreto legge che innalza ad oltre 1400 euro al mese lo stipendio di un sindaco. L’ho fatto e l’ho mantenuto non per essere social, ne per fama. L’ho fatto perché, grazie a quei soldi, abbiamo realizzato uno dei più importanti progetti sul sociale che darà valore significativo alla nostra comunità ed ai soggetti di terza età. Una sindaco – conclude – che guarda al sociale devolvendo i suoi guadagni, è un politico che ha a cuore gli interessi di una comunità che si dimostra che dimostra sempre il suo valore”.