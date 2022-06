Capistrano, Martino respinge le ombre: “Sempre lontano da contesti poco chiari”

di Marco Martino* – Credo sia palese, chi mi conosce lo sa, di non aver mai avuto rapporti con mafiosi di alcun genere. False le dichiarazioni, screenshot tagliati per intendere argomentazioni che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti. Era già capitato l’anno scorso quando un profilo falso su Facebook pubblicava conversazioni tagliate contro alcuni componenti della mia Amministrazione con date antecedenti addirittura al 2017, anno del mio insediamento. Il tutto fu denunciato regolarmente alla Polizia postale. Accuse pretestuose, sospetti, false circostanze che nulla hanno a che vedere con la mia persona.



Allora mi vien da dire: chi si cela dietro quelle frasi tagliate in maniera artificiosa? Qual è l’obiettivo contro la nostra Amministrazione? Sopprimerla offuscando la democrazia forse? Come è possibile avere frasi appartenenti ad un personale profilo, addirittura pubblicandole? Reputo di essere stato sempre uno ligio al dovere istituzionale evitando ogni forma di rapporti con la criminalità organizzata. Sono consapevole di averla sempre combattuta, avendo anche pagato a caro prezzo sulla propria pelle. Sono stato spesso vittima di atti intimidatori. Nel lontano 2011 mi briciarono la macchina sotto casa, nel 2014 tentarono nuovamente, ma riuscii a salvarla per miracolo. Che abbia sempre professato ed attuato il perbenismo, non lo dico io, ma i fatti, avendo amministrato da ben undici anni senza mai essere stato raggiunto da un solo avviso di Garanzia. Solo citato nel processo “Petrolmafie” per un voto che avrei inviato a Solano: stiamo parlando del presidente della Provincia di Vibo Valentia. Secondo il presidente della Commissione parlamentare antimafia, tutte le accuse sarebbero mosse per aver violato la segretezza del voto tralasciando la mia appartenenza, il mio ruolo politico costantemente di orientamento di centrodestra. Il rapporto proferito tra me e Solano è solo da ritenersi come una scelta politica scaturita dalla decisione dell’interpartitica provinciale, motivazione unica per cui è addebitabile il mio sostegno all’attuale presidente della Provincia. Non ho mai conosciuto tale D’Amico, nè mai ho colloquiato telefonicamente oppure di persona. La magistratura, le indagini potranno darne in qualsiasi momento atto. La cosa che mi provoca grande tristezza viene riservata quando però un uomo delle istituzioni come il Sen. Nicola Morra cerca di speculare sulla dignità altrui, gettando fango su chi quotidianamente amministra la cosa pubblica con la massima trasparenza. Tutto ciò rappresenta a mio modo di vedere una azione di pericolo verso la democrazia ed il ruolo assunto. La nostra Amministrazione infatti non ha mai mosso alcun favoritismo nei confronti di chi non rispetta la legge, nè tantomeno il sottoscritto ha mai proferito parole di augurio a Mancuso non conoscendolo e non avendolo in alcuna circostanza incontrato. Il messaggio inviato all’ex compagna nel periodo in cui non risultava nemmeno indagata è seguito ad una regolare richiesta di rilascio di certificazione, obbligo che ogni amministratore possiede nei confronti di qualunque cittadino e, come già espresso in altre occasioni, gli auguri a mamma e papà, si intende chiaramente, non venivano rivolte al compagno bensì ai genitori di Nensy, Carlo (all’epoca dei fatti non indagato) e Maria per l’imminente arrivo del figlio Semy, domiciliato da anni in Australia, motivo per cui veniva rilasciato il certificato richiesto. Il tutto sarebbe deducibile se Morra avesse pubblicato anche la parte superiore del messaggio. Detto ciò, non essendoci alcun riferimento se non l’obbligatorietà nel rilasciare un regolare certificato anagrafico, chiedo di trovare un solo dato che attesti ciò che evidenzia una conversazione, un incontro e me ne assumerò le mie responsabilità. Detto questo, la componente in Giunta richiamata da Morra in maniera diffamante, non ha fondamento e rapporto alcuno come le circostanze descritte, nemmeno per il resto dei componenti che rappresentano l’Amministrazione comunale. Se è vero, come è vero, che il sig. Vito Pirruccio che ricopre attualmente la carica di vicesindaco è in servizio presso il reggimento Sirio di Lamezia Terme con la qualifica di caporalmaggiore capo e tutti i restanti componenti della lista sono giovani professionisti che mai hanno avuto interesse ad allinearsi a situazioni o circostanze poco chiare. Viene citato poi il consigliere Bruno Cortese, tra i bachi dell’opposizione, essendo indagato per traffico di influenze illecite, a dire di Morra, avrebbe prodotto talmente tanto aiuto politico perseguendo così un risultato importante che lo attesta alle ultime competizioni elettorali con soli 16 voti. Quanto descritto nel post è elemento di pericolosità per le persone perbene che ogni giorno si battono per un territorio migliore, per un futuro migliore. Sono convinto che di questo ne risponderanno dinnanzi a Dio, quale unico tribunale supremo per giudicare i buoni ed i cattivi. Si verifichi sulla mia Amministrazione, concordo a pieno, si chieda sul mio conto, si facciano tutte le opportune indagini. Si saprà che il sottoscritto è sempre stato una persona perbene lontano anni luce da contesti d’ombra. Se si dovesse avere un minimo dubbio, un minimo pensiero, ditelo pure e rimetterò il mandato in mano alla comunità dimettendomi da ogni carica ricoperta. Sarebbe forse la vittoria dell’antidemocrazia, sarebbe forse la vittoria di chi ha deciso di turbare la serenità della democrazia regionale quale unico a grande baluardo di libertà. Con la stima infinita di sempre ringrazio le centinaia di amici, amministratori che stanno porgendo la propria vicinanza.

*Sindaco di Capistrano