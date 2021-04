Capistrano, Martino: “Pronti a partire lavori per 1.600.000 euro”

Parla di “grande vittoria” il sindaco di Capistrano, Marco Martin, perché “tra qualche settimana dovremmo procedere ad inviare ad appalto ben 1 milione e 600 mila euro di finanziamenti pubblici”.

I fondi saranno impiegati per opere di urbanizzazione consistenti nella “realizzazione di rete idrica; messa in sicurezza del centro abitato da monte a valle e raccolta acque bianche da zona faggeta sino a centro urbano; conclusione dei lavori della Tensostruttura; costruzione di piazza Giovanni Paolo II, realizzazione dell’illuminazione pubblica a led in tutta la zona montana abitata”.

“Un importo davvero consistente – sostiene il primo cittadino – frutto di un continuo lavoro posto al servizio della comunità, che si tradurrà in un’azione di grande utilità per il nostro territorio.

Naturalmente – aggiunge – siamo solo agli inizi, nei prossimi giorni renderemo noti altri finanziamenti richiesti dall’Ente in attesa di decreto, che andranno a dare un definitivo segnale di crescita alla Capistrano del domani”.