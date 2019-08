Capistrano, Martino: “Parte la ristrutturazione dell’area cimiteriale”

“Quasi 5 milioni di euro di finanziamenti pubblici acquisiti, molti dei quali già in corso d’opera e gli altri in stato di progettazione. Scuole, palazzo municipale, viabilità, Tensostruttura, energia a basso consumo e tanto altro ancora realizzati attraverso finanziamenti pubblici a costo 0 per l’Ente Comune. Il tutto in soli 2 anni”.

È raggiante il sindaco di Capistrano Marco Martino per i risultati ottenuti ed annuncia che “per ultima a rifarsi il look sarà l’area cimiteriale. Martino impiegherà 50mila euro per “realizzare una illuminazione innovativa ed il rifacimento dei viali attraverso un’adeguata azione di piastrellamento del suolo”. “Insomma – spiega – una condizione importante di ristrutturazione che permetterà di offrire alla comunità e soprattutto ai defunti un luogo maggiormente idoneo. I defunti meritano infatti molto rispetto: la zona cimiteriale rappresenta la loro condizione di riposo eterno e oggi, nonostante siamo nell’era dell’innovazione, alcune aree cimiteriali sono in condizioni precarie. Per questo motivo – conclude – questo intervento servirà ad esprimere una maggiore ed adeguata ottimizzazione del bene comune”.