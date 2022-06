Capistrano, Martino nomina la Giunta: Pirruccio vicesindaco e Sgotto assessore

“Nella giornata di oggi ho proceduto a varare il nuovo esecutivo comunale che sarà composto da due giovani professionisti eletti con la maggioranza dei voti. Il tutto è stato deciso all’unanimità dei consiglieri presenti nel corso della riunione di maggioranza avvenuta nella giornata di ieri. La squadra si è compattata sin da subito sui criteri da adottare senza frizione alcuna. Il gruppo ha saputo dimostrare grande maturità politica tenendo in mente solo un obiettivo ovvero la crescita del paese senza interesse alcuno”.



Il sindaco di Capistrano Marco Martino indica i componenti della Giunta che saranno Vito Pirruccio (vicesindaco con le seguenti deleghe: Lavori Pubblici- Patrimonio Comunale – Sviluppo Economico – Decoro Urbano – Sicurezza Ed Edilizia Scolastica) e Francesco Sgotto (assessore con le seguenti deleghe: Turismo – Istruzione – Cultura -Politiche Sociali – Ambiente – Comunità- Semplificazione – Lavoro).

“Ho provveduto a trattenere per qualche tempo – aggiunge il primo cittadino – le deleghe al Bilancio e Programmazione in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2022 predisposto per il primo Consiglio comunale. Altre deleghe, al fine di rendere partecipi tutti i consiglieri di maggioranza, saranno assegnate nel corso del Consiglio comunale in base alle esperienze maturate nel percorso di ognuno”.

Durante il primo civico consesso si procederà alla nomina delle cariche consiliari previste dalla normativa vigente.

“Ho chiesto – spiega Martino – solo una cosa ai miei assessori: lealtà ed impegno, anteponendo a tutto l’interesse collettivo. Ho chiesto infine di lavorare per la comunità da uomini liberi, veri, anche sbagliando, ma ragionando con la propria testa. Tutto ciò si renderà essenziale per le sfide del futuro. Abbiamo infine trovato una quadra sui consiglieri non eletti che subentreranno in un periodo successivo ma non lontano dalla data di insediamento”.