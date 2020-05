Capistrano, Martino: “Le località Brunia e Licinà avranno finalmente acqua per irrigare i campi”

“Con oggi compiamo una svolta storica, mai raggiunta prima”. È quanto afferma il sindaco di Capistrano Marco Martino che parla di “un importante tassello per tutti gli agricoltori che hanno coltivazioni a Brunia e Licinà, due località straordinarie che, grazie al loro clima, permettono appunto la coltivazione degli ortaggi anche nei periodi più freddi. Località dove la gente ancora oggi porta con se i bidoni d acqua per poter irrigare. Il tutto è cagionato della sua difficile ubicazione che rende captazioni di acqua quasi impossibili”.



Il riferimento è alla soluzione trovata per rifornire di acqua queste zone “grazie all’accordo preso con la società Condello, impegnata nella costruzione di una centrale Idroelettrica, che procederà ad effettuare per il Comune di Capistrano una captazione fluviale di ben 5 litri al secondo, quantitativo che ad oggi riesce a fornire l’intera comunità di materiale idrico potabile e che sarà condotta sino in località Cimitero e successivamente smistata con tubatura lungo le due strade comunali ove ognuno dovrà farne domanda e attrezzarsi per la captazione”. “I lavori per l’inizio di tale procedura – precisa Martino – viste le autorizzazioni necessarie, saranno effettuate in autunno, coronavirus permettendo”.