Capistrano, Martino: “La comunità deve potersi esprimere sul progetto dell’impianto eolico”

“Vi è in essere un progetto che prende piede nel silenzio più assoluto di tutti. Un nuovo impianto eolico, che si muove nell’ombra coinvolgendo numerosi comuni vicinori, inizia la sua percorrenza. La procedura ha avuto dunque inizio da mesi ed è in fase avanzata. Non bisogna abbassare la guardia”.

L’allarme lo lancia il già sindaco di Capistrano Marco Martino che ricorda come “noi, Amministrazione contraria allo scempio paesaggistico montano, ci siamo sempre opposti con grande interesse contribuendo nelle opportune sedi giudiziarie, assieme ai Comuni di Monterosso Calabro e Polia, a bloccare definitivamente un progetto precedente che avrebbe inflitto alle comunità un danno paesaggistico di immani dimensioni, ma in assenza di una robusta e odierna contrarietà, ci potrebbe essere la reale preoccupazione che il progetto possa coinvolgere i nostri territori e nulla successivamente possa essere fatto per preservare il nostro patrimonio naturalistico”. L’ex primo cittadino sottolinea che “da ciò che mi è stato riferito, le Amministrazioni dei comuni ricadenti nel progetto dovranno pronunciarsi davvero a breve sul parere definitivo. Spero vivamente – aggiunge – che i commissari straordinari promuovano un incontro aperto con la popolazione al fine di decidere in base alla volontà popolare e dei singoli. Anzi, li invito vivamente a farlo nel più breve tempo possibile. Sarebbe infatti deleterio, alla luce di tale importanza, offrire una decisione che segnerà nettamente la bellezza naturalistica di questa comunità senza prima aver interloquito con la comunità”. Martino chiede pertanto “alla cittadinanza di non porre sottobraccio quanto comunicato, ma restare vigili nella speranza che la volontà popolare, in caso di parere favorevole al progetto del nuovo impianto eolico senza una adeguata illustrazione di ciò che rappresenteranno le opere R.N.T. all’interno del nostro comune e quali saranno gli effetti sul paesaggio montano, possa democraticamente opporsi ad un eventuale scempio naturalistico di grande portata”.