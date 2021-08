Capistrano, Martino: “In arrivo 500mila euro per la rete fognaria”

“La Regione Calabria ha decretato l’ennesimo finanziamento per Capistrano, questa volta nell’ambito fognario per un importo di ben 500mila euro. Un lavoro straordinario che fa salire l’asticella delle opere finanziate in soli 4 anni a 15 milioni e 500 mila euro. Dunque, ben 6 milioni di euro da spendere nei prossimi mesi”.

Il sindaco Marco Martino esulta per il nuovo arrivo di risorse che consentono “la realizzazione della Capistrano che verrà”. Il primo cittadino parla di “imponenti opere che faranno crescere la capacità collettiva del nostro territorio” e spiega che “ci attendono altri obiettivi prefissati da realizzare che con la nostra capacità politica non tarderanno ad essere raggiunti”.