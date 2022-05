Capistrano, Martino: “Il risanamento va avanti, finalmente un futuro senza peso debitorio”

“Con oggi chiudiamo un debito enorme per il Comune di Capistrano di lunga durata. Chiudiamo il debito Enel di ben 501mila euro con un abbattimento di costi importante. Le somme si riferiscono a 10 anni di Amministrazione, nello specifico agli anni 2007-2017”.

Il sindaco Marco Martino esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e per aver dato “con grandi sacrifici economici, sospiro e sollievo ad un macigno che rischiava di soffocare l’Ente”. “Dopo trattative estenuanti concordate assieme al legale fiduciario Antonio Maio, che ringrazio fortemente per la sua perspicacia – sostiene il primo cittadino – arriviamo ad un risultato storico. La nostra Amministrazione non ha contratto alcun debito e si sta impegnando per risolvere la miriade di insolvenze ereditate. Consegneremo nei prossimi anni un Comune con una capacità monetaria enorme, un Comune che finalmente esce da situazioni particolari, da bilanci ingessati, da capacità di indebitamento pari a 0. Chi governerà Capistrano nel futuro troverà una situazione rosea senza alcun lascito debitorio, senza alcun contenzioso. Sarà un Comune – conclude – che presto camminerà sulle proprie gambe, affrontando a testa alta le sfide del futuro”.