Capistrano, Martino: “Divieto d’ingresso nelle scuole a personale ata e docenti che non si sottopongono periodicamente a tampone”

“Ci accingiamo all’apertura delle scuole. È un periodo difficile, un periodo particolarmente preoccupante per via del Covid-19, ma stiamo lavorando per garantire massima sicurezza. Sappiamo che c’è necessità di convivere, ma è anche vero che sarà fondamentale tracciare continuamente chi vive la vita scolastica al fine di evitare azioni di contagio”.

Il sindaco di Capistrano, Marco Martino, è conscio della complessità della situazione e punta ad “offrire ai nostri ragazzi un ambiente sano e sicuro” anche attraverso screening che “dovranno essere numerosi nel tempo, ed in particolar modo rivolti a coloro i quali, provenendo da realtà maggiormente attenzionate, rischiano di compromettere seriamente la tranquillità”. “Ho chiesto massima collaborazione al nostro dirigente scolastico, professor Barbuto – spiega il primo cittadino – che dovrà invitare il corpo docente e ata a partecipare allo screening gratuito offerto dall’Amministrazione comunale oppure dovrà effettuarlo da privato, vietando l’ingresso nei plessi scolastici ai docenti ed al personale ata che non si sottoporranno almeno ogni 15 giorni a tampone antigenico. Gli stessi – conclude – non dovranno sopportare alcun costo in quanto i tamponi saranno offerti dall’Amministrazione comunale”.