Capistrano, Martino: “Arrivano oltre 800.000 euro per il Teatro comunale ludico”

“Un’altra grandissima vittoria che vede solo tre comuni vibonesi finanziati e noi come sempre ci siamo”. Il sindaco di Capistrano, Marco Martino esulta perché “dal Ministero dell’Interno arriveranno oltre 800.000 euro che saranno stanziati per la costruzione del nuovo Teatro comunale ludico”.

Si tratta di “un’opera che andrà ad arricchire il nostro paese generando così una funzionalità straordinaria”. “Si potranno realizzare – sostiene il primo cittadino – davvero tantissime iniziative in collaborazione con le associazioni del luogo affinché il piccolo borgo possa intraprendere continue attività culturali in luoghi idonei. Questo altro ‘trofeo’ si aggiunge agli altri ‘trofei’, ovvero 15 milioni di euro per pubbliche opere realizzate ed ancora da realizzare. Un risultato storico – conclude – che porta la nostra Amministrazione in posizione di preminenza”.