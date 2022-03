Capistrano, Maria Grazia Montoro scende in campo con Marco Martino

Chiusa la sesta candidatura ufficiale per la lista guidata dal sindaco Marco Martino. Si tratta di Maria Grazia Montoro, giovanissima giurista laureatasi presso l’università della Calabria. Ha deciso di scendere in campo al fianco del primo cittadino, sposando “un progetto di grande lungimiranza”. Soddisfazione da parte di Martino che ha rilevato che “la presenza in lista della dottoressa Montoro arricchisce il panorama di perbenismo e professionalità”. Il sindaco è infatti convinto che “il suo impegno porterà enormi risultati per la comunità”. Nei prossimi giorni il mosaico di Martino sarà completato con le ultime quattro tessere, scelte secondo i criteri della “competenza” e della “professionalità”.