Capistrano, Marco Mesiano nominato commissario cittadino di Fratelli d’Italia

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Pasquale La Gamba ha provveduto a nominare Marco Mesiano quale commissario cittadino del partito di Capistrano. “L’esaltante momento politico che investe il nostro partito su tutto il territorio nazionale – scriva La Gamba nell’atto di nomina – ci richiama alla responsabilità in ogni comune italiano. Il nostro impegno è quello di veicolare le iniziative politiche del Governo del Presidente Giorgia Meloni e per costruire in ambito locale progetti credibili di governo dei nostri territori. Per questo delicato ruolo, sono felice di comunicarti, in accordo con i vice-coordinatori provinciali, che abbiamo deciso di nominarti Commissario Cittadino nel Comune di Capistrano”.