Capistrano, località Piano di Rollo senza energia elettrica. L’ira di Martino: “Querelo se non si risolve a breve”

“Da ieri pomeriggio, causa maltempo, in località Piano di Rollo manca l’eenergia elettrica. Dopo circa 24 ore, dopo decine di telefonate, decine di segnalazioni e solleciti, attendiamo ancora speranzosi la risoluzione del disservizio. Un disservizio che non giunge durante condizioni climatiche ma in un momento di temperature rigide”.

Il sindaco di Capistrano Marco Martino è sul piede di guerra e protesta vivamente per difendere i suoi cittadini.

“Nessuna rassicurazione e soprattutto nessuna notizia – sostiene – da poter concedere ai concittadini interessati. Solo call center e musichette che ti invitano a digitare tasto 1 o tasto 2 oppure fanno sapere che che la segnalazione sarà nuovamente inoltrata, ma poi nessuno interviene. Una vergogna senza fine – commenta con rabbia – per un servizio negligente come non mai. Resta l’amarezza di avere attualmente diverse famiglie senza possibilità di riscaldarsi elettricamente o di utilizzare termocamini”.

La critica è serrata e Martino aggiunge di “credere fermamente che una gestione così scadente debba essere denunciata alle competenti autorità. Ed è quello che farò – rimarca – se entro poche ore il guasto dovesse perdurare senza alcun esito. Ho già informato i miei legali affinché si attivino per predisporre una querela contro il grave disservizio e la mancanza di adeguato intervento da parte di e-distruzione. Continueremo a vigilare – conclude – ma sappiate, senza interventi risolutori presto sarà battaglia”.