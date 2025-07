Capistrano, l’ex sindaco Martino torna alla carica contro la commissione straordinaria: “No assunzioni nelle vicinanze delle elezioni”

“La commissione straordinaria che regge le sorti del Comune di Capistrano è giunta quasi al termine del suo mandato. Non è lontana infatti la programmazione della data di avvio dei comizi elettorali e delle successive elezioni per il rinnovo degli organi politici”.

Parte da questo punto l’ex sindaco Marco Martino per tornare alla carica ed attaccare apertamente la commissione. Secondo il già primo cittadino, “in questo lasso di tempo è stato fatto davvero poco tralasciando i veri problemi della comunità”. Martino afferma che “qualche mese fa erano stati gli stessi commissari a prodigarsi nell’approvare un Piao con una nuova organizzazione dell’assetto interno ridisegnato attraverso la capacità assunzionali di numerose figure”, ma tale “azione, successivamente all’intervento pubblico del sottoscritto, era stata messa in disparte essendo ormai vicino il turno elettorale in programma per quest’autunno. Con il comunicato pubblicato – sostiene Martino – venivano espresse perplessità, poiché ciò non spetterebbe a coloro i quali hanno il dovere di rimuovere eventuali impedimenti di legalità gestire l’ente comune con proposte assunzionali dalle modalità oltretutto discutibili. Mentre infatti il paese barcolla facendo ormai acqua da tutte le parti in un periodo delicato come quello estivo, si preferisce procedere con l’approvazione di un regolamento per selezionare eventuali potenziali nuovi assunti non attraverso il metodo del concorso aperto, ma attraverso lo scorrimento di graduatoria di altri Enti. La delibera n. 28 approvata lo scorso 23 luglio 2025 porta la firma infatti della terna commissariale”.

Ad avviso di Martino, “oltre le assunzioni vi sono delle necessità impellenti non solo non affrontate ma addirittura nemmeno prese in considerazione. A tutto ciò se si aggiungono problemi consuetudinari che, dopo 24 mesi, non sembrano ancora oggi avere un punto di risvolto. Acqua che manca, rubinetti che portano nelle abitazioni un liquido del colore simile alla Coca-Cola, strade devastate, buche, sterpaglie, polvere sono alcune delle criticità registrate in questi due anni. Qualche regolamento adottato, l’avvio del 10% dei lavori lasciati in eredità dalla precedente Amministrazione – asserisce Martino – e tanto malcontento in paese per il non ascolto dei quotidiani problemi”.

Martino dichiara di non aver “nessun interesse se non quello del rispetto della legge e delle norme sancite in materia di enti locali. In questi mesi, se non in qualche sporadica occasione, ho lasciato alla commissione straordinaria, spazio per poter lavorare con serenità senza attacchi o azioni di protesta. Ho cercato anche di giustificare al cittadino viste le numerose lamentele, di dar loro tempo per prendere visione della realtà. Mi sono solo interessato di quelle tematiche che avrebbero depauperato i servizi locali senza andare oltre il rispetto dei ruoli istituzionali. Ma tutto ciò – conclude – è davvero assurdo e quando il troppo è troppo allora si deve necessariamente intervenire”.