Capistrano, la Giunta delibera la richiesta di assegnazione di personale in sovraordinazione

La Giunta comunale di Capistrano approvato una deliberazione per “richiedere personale con particolari requisiti che possa vigilare sulla attività amministrativa preservandola da situazioni di instabilità o turbamento”. La decisione è stata adottata al fine di scongiurare “ogni futura e ripetuta possibilità di scioglimento supervisionando da parte di personale concesso dal Ministero dell’Interno, la buona fede e la piena legalità di tutti gli atti che l’Amministrazione comunale intenderà approvare nel corso del suo mandato”.

L’Esecutivo, guidato dal sindaco Marco Martino, ha rilevato “l’opportunità di un supporto tecnico-specialistico nelle aree strategiche dell’Ente, al fine di efficientare i processi e allineare l’azione amministrativa ai principi di buon andamento”. Nello specifico, è emersa l’esigenza di supporto in tre aree:

“Area Tecnica: necessità di un supporto qualificato per la gestione delle procedure di evidenza pubblica e degli affidamenti, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle normative vigenti, la corretta rotazione degli operatori economici e la massima trasparenza e impermeabilità dell’ufficio nelle procedure di gara;

Area Finanziaria: esigenza di un presidio specialistico volto a riorganizzare il servizio tributi, superare le criticità nella riscossione e potenziare le attività di accertamento, al fine di garantire il riequilibrio finanziario e la necessaria equità fiscale;

Area Amministrativa: opportunità di un supporto esperto per la revisione dei regolamenti interni e dei processi decisionali, nonché per coadiuvare la commissione elettorale e gli uffici preposti, assicurando la piena imparzialità e la correttezza formale e sostanziale dell’azione amministrativa”.

La Giunta ha chiarito che “l’apporto professionale è fondamentale al fine di supportare l’Ente nel percorso di riorganizzazione funzionale e di efficientamento della macchina amministrativa, garantendo il perseguimento degli obiettivi di risanamento e il corretto funzionamento dei servizi pubblici, garantendo al tempo stesso la piena legalità dell’azione amministrativa”.