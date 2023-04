Capistrano. Ipotesi di accorpamento della guardia medica, Martino pronto ad una lunga battaglia

“Apprendo da alcune testate giornalistiche che l’Asp di Vibo Valentia si stia accingendo ad emanare un nuovo piano di riduzione dei plessi di guardia medica all’interno di tanti comuni della provincia di Vibo Valentia. Un qualcosa, se così fosse, di davvero drammatico che rischierebbe ancora una volta di far precipitare nell’oblio del disservizio le molteplici entità territoriali che oggi si trovano ad affrontare una condizione sanitaria davvero molto difficile”.

È sul piede di guerra il sindaco di Capistrano Marco Martino, secondo il quale “i presidi di guardia medica rappresentano infatti una delle poche cose davvero importanti rimaste sui territori ed in particolar modo nei piccoli comuni”. A suo avviso, “sarebbe impensabile la loro mancanza e soprattutto sarebbe ancor di più impensabile credere che i cittadini in un momento di necessità debbano raggiungere mete distanti oltre 30 km dal luogo di residenza per ricevere un primo soccorso”. Per il primo cittadino “è davvero aberrante credere che ancora oggi ci si possa meditare sulla riduzione di postazioni che si occupano della salute pubblica. È altrettanto impressionante come si possa parlare di riduzione di presidi essenziali senza coinvolgere i sindaci dei territori e le Prefetture. Ma la cosa che stupisce con clamore oggettivo – aggiunge – è contenuta nel pensiero riguardante le università pubbliche che nonostante la massiccia carenza di medici da assumere impongono ancora oggi il numero chiuso nelle facoltà medico-sanitarie”. Martino precisa che “questa non sarà certo la battaglia della visibilità politica ma sarà dunque la battaglia della salute pubblica che per responsabilità di legge passa nei vari comuni attraverso le responsabilità dei primi cittadini” e spiega di “non voler creare allarmismi scellerati” anche se reputa “intoccabile la nostra postazione ed indiscutibile la possibilità di accorpamento del nostro presidio di guardia medica ad altro comune”. “Non è pensabile – sottolinea Martino – che coloro i quali sono chiamati a funzioni dirigenziali di responsabilità sanitarie scelgano la via più semplice, quella dello svilimento. Sarebbe molto facile perseguirla ma in totale disaccordo con coloro i quali possiedono, per mandato elettorale e per dignità morale, le molteplici responsabilità da gestire”. Pertanto, Martino annuncia “una battaglia lunga, intensa ed estenuante”, insieme ai cittadini, essendo “ben consapevole che in quest’occasione a differenza di tante altre si parla di salute e con la salute non si può scherzare”.