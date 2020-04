Capistrano, il sindaco si trasforma in un “Babbo pasquale” e porta le uova di cioccolato ai bambini

Piccola sorpresa a Capistrano. Domani, il sindaco Marco Martino si recherà casa per casa per consegnare le uova di Pasqua a tutti i piccini e agli alunni delle scuole materne, elementari e medie. Un piccolo gesto che Martino dedica “a tutti quei bambini che stanno vivendo questo momento particolare di quarantena”. “Un piccolo gesto pasquale – sostiene – che, come l’anno scorso, offre l’Amministrazione comunale capistranese per portare un po’ di allegria”.