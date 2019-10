Capistrano, il progetto “Meno soli” premiato dal magazine “50&più”

“Grande evoluzione sul welfare”. Capistrano conquista una visibilità di rilievo con i servizi che il sindaco Marco Martino ha messo gratuitamente a disposizione dei cittadini: l’assistenza domiciliare per il pagamento delle quietanze, per l’acquisto di generali alimentari o di beni essenziali, l’auto gratuita per le visite ospedaliere, per i chemioterapici. Adesso, per finire, la vera evoluzione ovvero il progetto “Meno Soli”.



Un progetto rivolto ai soggetti di terza età che declina la sua programmazione di attuazione in base allo situazione in cui il destinatario si trova. Dalla semplice assistenza alla reale difficoltà di deambulare. Un progetto convenzionato con l’Associazione nazionale Carabinieri che prevederà l’impiego di figure volontarie per l’espletamento del servizio. Un progetto di larghe vedute che offrirà assistenza a tutti quei soggetti in difficoltà partendo dalla semplice assistenza psicologica e finendo per i soggetti più gravi alla preparazione di un pasto caldo o della pulizia abitativa. Questa idea è divenuta motivo di grande interesse anche da parte dei magazine nazionali e di quotidiani quale “L’Avvenire” che si è interessato del caso già un paio di mesi addietro. Il magazine “50&più” risalta la validità del servizio e l’importanza di adottare nei territori in cui si amministra politiche sociali adeguate non soltanto relativamente alle infrastrutture pubbliche ma anche ai servizi ai cittadini che necessitano di una azione politica che sia più veritiera, essenziale e soprattutto più vicina alle istanze.