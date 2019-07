Capistrano, il Premio Renoir va al noto cardiochirurgo Vincenzo Pasceri

“Di natalità capistranese, Vincenzo Pasceri è ormai un cardiochirurgo di fama mondiale. Laureato con il massimo dei voti ed autore di oltre 100 pubblicazioni sulle migliori riviste scientifiche mondiali, Pasceri rappresenta uno dei principali punti di eccellenza della comunità. Un figlio di Capistrano che ha saputo eccedere per le sue straordinarie qualità professionali. Uno dei migliori scienziati italiani impegnati nello studio emodinamico. Un curriculum infinito che ci rende enormemente orgogliosi, ragione per la quale, come Amministrazione comunale abbiamo deciso di conferirgli per l’anno 2019 il prestigioso Premio nazionale Renoir”.

Il sindaco Marco Martino dà notizia del riconoscimento ottenuto dal professor Pasceri spiegando che si tratta di “un premio che risalta le eccellenze della Nazionem il tutto maggiormente lodevole visto che l’eccellenza proviene proprio dalla nostra comunità”. L’appuntamento è stilato per il 13 agosto, alle ore 21:30, nella prestigiosa piazza Renoir. A conferire il premio, sarà proprio Martino insieme all’intera Amministrazione comunale con la partecipazione dei cittadini che accorreranno all’evento.