Capistrano, il Premio Renoir 2023 sarà assegnato al dottor Antonio Giovanni Arone

Si svolgerà nei prossimi giorni nel centro della Valle dell’Angitola, l’annuale appuntamento con il Premio Renoir. Indetto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Martino, il Premio è giunto alla quinta edizione e valorizza le eccellenze che esprime il territorio, in particolare Capistrano. Quest’anno ad essere premiato sarà il dottor Antonio Giovanni Arone, dirigente medico Legione Guardia di finanza, nonché dirigente medico dell’Asp di Vibo Valentia e Medaglia d’oro per i 45 anni di carriera nell’Ordine dei medici.



Prima di Arone ad esser insigniti del Premio erano stati: Pippo Callipo per l’imprenditoria, l’artista Franco Natale, il noto cardiologo Enzo Pasceri, il docente scientifico in Giurisprudenza Giovanni Pasceri e il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo. Per quanto riguarda la data di premiazione, l’Amministrazione comunale sta vagliando alcune proposte, tenendo in considerazione la disponibilità del premiato e degli ospiti che raggiungeranno Capistrano per l’occasione: sicuramente avrà luogo nei giorni della settimana prossima dopo il Ferragosto, per non intralciare i festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna, in corso di svolgimento.